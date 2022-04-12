شركة الطيران Wizz Air حريصة على التعاون في تحويل باكو الى محور للنقل

بودابست، 12 أبريل (أذرتاج)

التقى السفير الاذربيجاني لدى هنغاريا طاهر تقيزاده مع رئيس شركى الطيران " Wizz Air" روبرت كيري في 11 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج ان السفير أعرب عن شكره لرئاسة الشركة على دعمها في إجلاء المواطنين الاذربيجانيين وافراد عائلاتهم من أوكرانيا الى ارض الوطن.

من جانبه أعرب كيري عن امتنانه لعلاقات التعاون البيني معلنا حرص الشركة على العمل المشترك في مجال تحويل مدينة باكو الى محور للنقل.

اتفق الطرفان على نشر شعار وصور أعدتها السفارة بين مواد ترويجية لشركة الطيران هذه، نظرا لذكرى مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان والمجر في 27 ابريل.

علاوة على ذلك، نوقشت في اللقاء إمكانية زيارة كيري الى باكو قريبا.