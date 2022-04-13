باكو، 13 أبريل (أذرتاج) قال مدير قسم السياسة البيئية لدى وزارة البيئة والثروات الطبيعية فائق مطلموف ان أعمال تركيب 11 محطة هيدرولوجية على 10 أنهار في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني قد بدأت. كذلك بدأ العمل على إعادة إعمار المحمية الطبيعية في بسيت تشاي. واكتشفنا ان أرمينيا تلوث الموارد المائية في الأراضي المحررة.

AZERTAG.AZ : بدء تركيب 11 محطة هيدرولوجية على 10 انهر في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده