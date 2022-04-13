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    أذربيجان وتركيا تتفقان على التطوير المشترك للمجال الجوي

    ١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٢٨]

    أذربيجان وتركيا تتفقان على التطوير المشترك للمجال الجوي

    باكو، 13 أبريل (أذرتاج)

    التقى مدير إدارة حركة النقل الجوي "الملاحة الجوية الأذربيجانية" فرحان قولييف والمدير العام للإدارة العامة التركية للمطارات الجوية حسين كسكين والوفدان المرافقان في انقرة في 12 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "أزال" ان الطرفين ناقشا في اللقاء مسائل تنفيذ مشروع استراتيجية تطوير الملاحة الجوية في المنطقة والاستفادة من المجال الجوي.

    وهذا التعاون خير دليل على التضافر بين الدولتين الشقيقتين في مجال ضمان امن الرحلات وزيادة جودة خدمات الملاحة الجوية وتوفير استمرارية النقل الجوي.

    تركيا شريك استراتيجي لاذربيجان في مجال الطيران المدني أيضا. ان المجال الجوي لتركيا وأذربيجان يلعب دورا مهما في شبكة النقل الجوي الواسع النطاق الذي يربط أوروبا بآسيا. وهذا الممر الجوي دوام مشروع النقل العالمي "حزام واحد وطريق واحد".

    يذكر ان اليوم فتح الممر الجوي الجديد بين جمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية وتركيا نتيجة النشاط المنسَّق المشترك بين إدارة حركة النقل الجوي "الملاحة الجوية الأذربيجانية" والإدارة العامة التركية للمطارات الجوية ومنظمة الإكاو (منظمة الطيران المدني الدولية). مع هذا الممر أنشئ الاتصال الجوي المباشر بين البلدين دون الاستفادة من المجال الجوي للدول المجاورة.

    إن فتح الممر الجوي الجديد مع تركيا جاء اسهاما مهما في عمل توسيع العلاقات الجوية مع جمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية وتسيير رحلات جوية مباشرة جديدة.

     

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