باكو، 13 أبريل (أذرتاج) ضبط افراد حرس الحدود الأذربيجانية قرب قرية عبدينلي في محافظة يارديملي الحدودية محاولة شخصين لانتهاك الحدود من الجانب الإيراني في الساعة 22:50 في 11 ابريل. هرب المنتهكان للحدود من مكان الحادث تاركين ما بحوزتهما من 16 كغ و820 غرام مخدرات (8,280 هيروين، 8,480 حشيش و0.60 غرام ميتامفيتامين) و3189 حبة من مادة "ميتادون-40". تم ضبط كل المخدرات من مكان الحادث.

AZERTAG.AZ : ضبط 16 كغ من المخدرات المهربة من إيران الى أذربيجان

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