  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    ضبط 16 كغ من المخدرات المهربة من إيران الى أذربيجان

    ١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٣٠]

    باكو، 13 أبريل (أذرتاج)

    ضبط افراد حرس الحدود الأذربيجانية قرب قرية عبدينلي في محافظة يارديملي الحدودية محاولة شخصين لانتهاك الحدود من الجانب الإيراني في الساعة 22:50 في 11 ابريل.

    هرب المنتهكان للحدود من مكان الحادث تاركين ما بحوزتهما من 16 كغ و820 غرام مخدرات (8,280 هيروين، 8,480 حشيش و0.60 غرام ميتامفيتامين) و3189 حبة من مادة "ميتادون-40". تم ضبط كل المخدرات من مكان الحادث.

     

    AZERTAG.AZ :ضبط 16 كغ من المخدرات المهربة من إيران الى أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:٤٩]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
    ١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٥‎٠]
    وزارة الداخلية: كشف ملابسات 99 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    ١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٤]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
    ١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٣٩]
    وزارة الداخلية: كشف ملابسات 55 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    ضبط 16 كغ من المخدرات المهربة من إيران الى أذربيجان ضبط 16 كغ من المخدرات المهربة من إيران الى أذربيجان ضبط 16 كغ من المخدرات المهربة من إيران الى أذربيجان