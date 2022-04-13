زلزال في محافظة قوبا
AzerTAg.az
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٤]
باكو، 13 أبريل، (أذرتاج)
ضرب زلزال أراضي محافظة قوبا الأذربيجانية على بعد 25 كم عن محطة رصد الزلازل في سيازان.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية ان الهزات الأرضية وقعت في الساعة 23:42 بالتوقيت المحلي في 12 أبريل.
وجاء في البيان أن الزلزال شعر به في بؤرة الهزات بقوة 3.4 درجات.
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