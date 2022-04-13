جلشاد محمدوفا: ارتفاع موجات في بحر الخزر إلى 2.6 متر
AzerTAg.az
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣١]
باكو، 13 أبريل، (اذرتاج)
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 13 أبريل.
أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالتها مدير مكتب تنبؤات الأرصاد الجوية جلشاد محمدوفا. اعتبارا من الساعة 8:00 يوم 13 أبريل انخفضت سرعة الرياح تدريجيا في مناطق البلاد. تراوحت سرعة الرياح في باكو 26 متر / ثانية وفي جزيرة تشيلوف 19 متر / ثانية ونفط داشلاري 15 متر ثانية.
ارتفعت الموجات في بحر الخزر بلغ 2.6 متر.
فقد أمطرت في قوبا وقوصار وخالتان ليلا وصباحا. كانت أدنى درجة حرارة 10 درجة مئوية في باكو وشبه جزيرة آبشيرون و6-12 درجة مئوية في نخجوان و4 درجات مئوية في المناطق الجبلية.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٤]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٢٧]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٤٤]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٢١]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢٢:٤٦]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢٢:٤٢]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٣٥]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:١٦]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٣٠]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:٣٥]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٠٨]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:١٠]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٠]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]
١١.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٤٦]
٠٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٩]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:١٦]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:٣٢]
٠٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٤]
٠٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٩]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٥١]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٤٧]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٨:٠٢]
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٨:٠١]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣١]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٤]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٢٧]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٣٠]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:٤٩]
١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٥٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك