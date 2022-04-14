  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    ضبط وتوقيف صيادين غير مصرح بهم في البحر

    ١٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٤٦]

    باكو، 14 أبريل، أذرتاج

    ضبط موظفو هيئة الأمن البيئي عددا من الصيادين غير المصرح لهم في أحواض بحر الخزر في باكو ومحافظات خاتشماز وخيزي وصاليان ونفطشالا ولنكران وأستارا وكذلك في خزانة شمكير للمياه كانوا يصطادون الأسماك اصطيادا غير قانوني.

    وقال مسؤول الهيئة بهروز محمدوف إن موظفي الهيئة ضبطوا ووقفوا 10 مواطنين من مقيمي المحافظات المذكورة وبحوزتهم آلات وأدوات صيد الأسماك المحظورة وانتزعت عنهم.

    وقال إن محاضر حررت بحق مخالفي القوانين واتخذت الإجراءات النظامية الأولية وأحيلوا الى فروع النيابة العامة.

    AZERTAG.AZ :ضبط وتوقيف صيادين غير مصرح بهم في البحر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٨:٣٤]
    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد
    ١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣١]
    جلشاد محمدوفا: ارتفاع موجات في بحر الخزر إلى 2.6 متر
    ١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٤]
    زلزال في محافظة قوبا
    ١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٢٧]
    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد
    ضبط وتوقيف صيادين غير مصرح بهم في البحر