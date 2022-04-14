ضبط وتوقيف صيادين غير مصرح بهم في البحر

باكو، 14 أبريل، أذرتاج

ضبط موظفو هيئة الأمن البيئي عددا من الصيادين غير المصرح لهم في أحواض بحر الخزر في باكو ومحافظات خاتشماز وخيزي وصاليان ونفطشالا ولنكران وأستارا وكذلك في خزانة شمكير للمياه كانوا يصطادون الأسماك اصطيادا غير قانوني.

وقال مسؤول الهيئة بهروز محمدوف إن موظفي الهيئة ضبطوا ووقفوا 10 مواطنين من مقيمي المحافظات المذكورة وبحوزتهم آلات وأدوات صيد الأسماك المحظورة وانتزعت عنهم.

وقال إن محاضر حررت بحق مخالفي القوانين واتخذت الإجراءات النظامية الأولية وأحيلوا الى فروع النيابة العامة.