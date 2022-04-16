الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم باكو، 16 أبريل، أذرتاج نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم. أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 60 حالة حريق و 6 حالات حرجة تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها. قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذو وأنقذت حياة الناس. وأنقذت قوات الطوارئ على مدار اليوم الماضي 9 أشخاص وبينهم 3 قاصرين فيما أصيب شخص واحد جراء حريق.

AZERTAG.AZ : الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

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