أمينة المظالم تشارك في حملة التشجير "الماراثون الأخضر 2022" في خوجاسن

خوجاسن، باكو، 16 أبريل، أذرتاج

قالت أمينة المظالم سبينة علييفا على هامش مشاركتها في حملة التشجيع "الماراثون الأخضر 2022" إنني متأكدة من أن مثل هذه الحملات سوف تنظم قريبا بمشاركة عدد كبير من المؤسسات العامة لدى قراباغنا المحررة من الاحتلال الأرميني أيضا لأن أرمينيا قد ارتكبت عددا كثيرا من الجرائم الحربية على أرضنا القديمة ومنها الإبادة البيئية الشاملة الأمر الذي يزيد من أهمية تحقيق مثل هذه الحملات.