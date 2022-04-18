ضبط وقبض 11 متهما بتهريب المخدرات والسرقة في لنكران

لنكران، 18 أبريل، أذرتاج

ضبطت شرطة لنكران وقبضت على 11 متهما بجرائم تهريب المخدرات والسرقة جراء عمليات البحث والتحري المتتالية.

قالت شرطة لنكران في بيان إن عناصر الشرطة ضبطت تورط 10 أشخاص بتهريب المخدرات وعثر على المواد المخدرة المعلبة الجاهزة للاستخدام بحوزتهم عند الفحص الشخصي وعند التحقيق الابتدائي معهم اتضح تورط 4 منهم في جرائم السرقة والسطو في مختلف عناوين المحافظة.

كما اعتقلت شرطة قصبة كرمتوك في لنكران ساكن المحافظة الذي يتهم بسرقة الأجهزة الكهربائية والمواد الإنشائية من مستودع في القصبة وكذلك مستلزمات منزلية من بيت سكني.