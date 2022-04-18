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    نقل 7 ملايين طن من البضائع في الجزء الأذربيجاني من تراسيكا

    ١٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢٠]

    باكو، 18 أبريل، (أذرتاج)

    بلغ حجم البضائع المنقولة عبر الجزء الأذربيجاني من ممر النقل تراسيكا (أوربا – القوقاز وآسيا) 7 ملايين طن وبلغ حجم تبادل البضائع مليار و654.4 مليون طن / كم خلال اشهر يناير – فبراير من العام الجاري.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية ان 3 ملايين و974.3 ألف طن أو 56.2 في المائة من البضائع نُقل عن طريق البر ومليونين و288.2 ألف طن أو 32.3 في المائة من البضائع عن طريق السكك الحديدية و811.8 ألف طن أو 11.5 في المائة عن طريق البحر.

    تم تشكيل 23.3 في المائة أو مليون و649.1 ألف طن من البضائع المنقولة عبر الممر بضائع ترانزيت.

    AZERTAG.AZ :نقل 7 ملايين طن من البضائع في الجزء الأذربيجاني من تراسيكا
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