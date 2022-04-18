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    شركة "أزال" تبدأ تسيير رحلات الى براغ

    ١٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٤٦]

    باكو، 18 أبريل (أذرتاج)

    تبدأ شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية أزال تسيير رحلات الى مدينة براغ العاصمة التشيكية في إطار الجدول الصيفي لعام 2022.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الرحلات الجوية ستسير مرتين في الأسبوع يومي الاثنين والجمعة. سيبدأ اول رحلة في 17 يونيو.

    يمكن شراء تذاكر السفر في وكالات السفر وكذلك في الموقع الرسمي للشركة www.azal.az  .

    يمكن التعرف على قواعد السفر في رابط https://www.azal.az/az/information/covid-czechia .

    ويمكن التعرف على قواعد دخول أذربيجان في رابط

    https://www.azal.az/ru/information/covid-azerbaijan  .

    AZERTAG.AZ :شركة "أزال" تبدأ تسيير رحلات الى براغ
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