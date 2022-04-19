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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

    ١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٠٢]

    باكو، 19 أبريل، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 32 حالة حريق تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
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