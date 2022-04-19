صابر أباد، 19 أبريل، أذرتاج زار وزير الزراعة انام كريموف محافظة صابر اباد وسط حملة زرع بذور القطن. واجتمع الوزير كريموف مع مزارعي القطن ورؤساء شركات القطن في قرية كور كندي وشارك في غرس بذور القطن في حقل المزارع ذو الفقاروف على مساحة 10 هيكتارات. ويخطط زراعة القطن على مساحة تزيد عن 11 الف هيكتار في صابر أباد هذا العام وسلم مزارعو صابر اباد العام الماضي اكثر من 27 الف طن من المحصول الى مراكز الاستلام.

AZERTAG.AZ : وزير الزراعة يجتمع مع مزارعي القطن في صابر أباد مشاركا في حملة زرع البذور

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