باكو، 20 أبريل، أذرتاج نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم. أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 31 حالة حريق وحالة حرجة تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها. قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس. وأنقذ فريق الطوارئ مواطنا خلال اليوم.

AZERTAG.AZ : الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

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