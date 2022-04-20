باكو، 20 أبريل، (أذرتاج)

تم تنفيذ 908.2 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال شهر مارس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 860.2 ألف طن من البضائع هي بضائع ترانزيت.

وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 1200 شخص.