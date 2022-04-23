تنفيذ 2.5 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية
AzerTAg.az
٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٢٧]
باكو، 23 أبريل، (أذرتاج)
تم تنفيذ مليونين و518.3 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال أشهر يناير - مارس من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن مليونين و371.8 ألف طن أي 94.2 في المائة من الشحنات المنقولة - شحنات العبور والترانزيت.
وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 2.6 ألف شخص.
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