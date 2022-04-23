  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تنفيذ 2.5 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية

    ٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٢٧]

    باكو، 23 أبريل، (أذرتاج)

    تم تنفيذ مليونين و518.3 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال أشهر يناير - مارس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن مليونين و371.8 ألف طن أي 94.2 في المائة من الشحنات المنقولة - شحنات العبور والترانزيت.

    وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 2.6 ألف شخص.

     

    AZERTAG.AZ :تنفيذ 2.5 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٧]
    تنفيذ 908.2 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية
    ١٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٤٦]
    شركة "أزال" تبدأ تسيير رحلات الى براغ
    ١٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢٠]
    نقل 7 ملايين طن من البضائع في الجزء الأذربيجاني من تراسيكا
    ١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٢٨]
    أذربيجان وتركيا تتفقان على التطوير المشترك للمجال الجوي
    تنفيذ 2.5 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية