تنفيذ 2.5 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية

باكو، 23 أبريل، (أذرتاج)

تم تنفيذ مليونين و518.3 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال أشهر يناير - مارس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن مليونين و371.8 ألف طن أي 94.2 في المائة من الشحنات المنقولة - شحنات العبور والترانزيت.

وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 2.6 ألف شخص.