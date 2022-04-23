الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

باكو، 23 أبريل، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 37 حالة حريق و3 حالات حرجة وحالة محاولة الانتحار وحالة واقع مروري تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

وأنقذت فرق الطوارئ خلال اليوم 6 أشخاص وبينهم شخص حاول أنّ ينتحر في حي ناريمانوف للعاصمة باكو وسائق سيارة خفيفة احتجز داخل المركب المشوه جراء صدامه بشاحنة كاماز في أراضي قرية قلعة غين بمحافظة صابر أباد.