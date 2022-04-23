ارتفاع إنتاج سيارات الركاب في أذربيجان

باكو، 23 أبريل، (أذرتاج)

تم أنتاج 439 سيارة في البلاد خلال أشهر يناير - مارس أو 31 سيارة أكثر من نفس الأشهر من العام الماضي.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم إنتاج منتجات بقيمة 124 مليون مانات في إنتاج الآلات والمعدات والمركبات الأخرى والسيارات والمقطورات. وارتفع إنتاج السيارات والمقطورات وشبه المقطورات بنسبة 6.6 مرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 وارتفع إنتاج المركبات الأخرى بنسبة 2.3 مرة وإنتاج الآلات والمعدات بنسبة 23 في المائة.