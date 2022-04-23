باكو، 23 أبريل، أذرتاج نظمت حملة تالية من حملات تشجير عموم أذربيجان "الماراثون الأخضر 2022" على نطاق البلد بقصبة مشفق اباد 23 أبريل والحملة تنفذ بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ومؤسسة الجمعية الأهلية أيديا ورئيستها ليلى علييفا. وشارك في الحملة المنظمة معا من قبل الجمعية الأهلية ووزارة البيئة والثروة الطبيعية مسؤولون وممثلون عن الوزارة وجامعة باكو الحكومية وجامعة أذربيجان للتربية والأكاديمية الأذربيجانية للدبلوماسية ومجمع باكو للتعليم الحديث وأسرة مدرسة 12 المتوسطة في سومقايت. وغرس المشاركون خلال الحملة المنظمة تكريسا ليوم الكرة الأرضية الدولي أكثر من 1000 صنوبر ائلدار والزيتون على مساحة هيكتارين اثنين.

AZERTAG.AZ : حملة تالية من حملات تشجير عموم أذربيجان "الماراثون الأخضر 2022" في مشفق أباد

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