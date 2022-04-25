  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    تطهير مساحة 475 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الاسبوع الماضي

    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:١٩]

    باكو، 25 أبريل، (اذرتاج)

    نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات اسبوعية حول عمليات منفذة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن موظفي الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 18-23 أبريل 46 لغما مضادا للمشاة و126 لغم مضاد للدبابات و170 ذخيرة غير متفجرة في اراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

    وطهرت اناما خلال الفترة المذكورة 475.7 هيكتار من الاراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

    AZERTAG.AZ :تطهير مساحة 475 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الاسبوع الماضي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٢١]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٣٥‎]
    وزارة الداخلية: كشف ملابسات 146 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    ٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٤٢]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
    ٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٥‎٥‎]
    وزارة الداخلية: كشف ملابسات 66 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    تطهير مساحة 475 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الاسبوع الماضي