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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٢١]

    باكو، 25 أبريل، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 35 حالة حريق و3 حالات حرجة تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

    وأنقذت فرق الطوارئ خلال اليوم 4 أشخاص وجثة المواطن احمد محمد بيريف من مواليد 1937م وراء الأبواب المغلقة وسلمت الى الجهات ذات الصلة.

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
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