توريد 87 حافلة ركاب إلى البلد خلال شهرين
AzerTAg.az
٢٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٢٨]
باكو، 25 أبريل، (اذرتاج)
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد الحافلات المستوردة إلى أذربيجان 87 حافلة خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري.
كذلك تم توريد 10340 سيارة و668 شاحنة إلى البلد خلال الشهرين.
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