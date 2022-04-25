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    توريد 87 حافلة ركاب إلى البلد خلال شهرين

    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٢٨]

    باكو، 25 أبريل، (اذرتاج)

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد الحافلات المستوردة إلى أذربيجان 87 حافلة خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري.

    كذلك تم توريد 10340 سيارة و668 شاحنة إلى البلد خلال الشهرين.

     

    AZERTAG.AZ :توريد 87 حافلة ركاب إلى البلد خلال شهرين
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