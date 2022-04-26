ضبط وتوقيف 4 مواطنين يصطادون الأسماك دون تصريح في البحر ونهر كور وخزانة منكجوير
AzerTAg.az
٢٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٢٤]
باكو، 26 أبريل، أذرتاج
ضبط موظفو هيئة الأمن البيئي عددا من الصيادين غير المصرح لهم في أحواض بحر الخزر في باكو وخزانة منكجوير ونهر كور كانوا يصطادون الأسماك اصطيادا دون تصريح.
وقال مسؤول الهيئة بهروز محمدوف إن موظفي الهيئة ضبطوا ووقفوا 4 مواطنين من مقيمي محافظات يفلاخ وأغصطفا ومنكجوير والعاصمة باكو وبحوزتهم آلات وأدوات صيد الأسماك المحظورة وانتزعت عنهم.
وقال إن محاضر حررت بحق مخالفي القوانين واتخذت الإجراءات النظامية الأولية وأحيلوا الى فروع النيابة العامة.
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