زرع بذور القطن على 3ر3187 هيكتار من الحقول الى اليوم في ترتر

باكو، 26 أبريل، أذرتاج

يواصل مزارعون وأصحاب الحقول في محافظة ترتر حملة زرع بذور القطن وتمكنوا الى اليوم من زرع 3ر3187 هيكتار من الحقول البالغة مساحتها العامة المخططة لهذا العام 2ر3447 هيكتار.

يذكر أنّ محافظة ترتر أنتجت عام 2021م القطن على مساحة 3440 هيكتار لحصاد 10 الاف و5ر701 طن من المحصول مع الإنتاجية المتوسطة من كل هيكتار 3110 كغ.