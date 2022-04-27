باكو وهشترخان حريصتان على استئناف الرحلات الجوية

باكو، 27 أبريل (أذرتاج)

جرى في مكتب "الخطوط الجوية الأذربيجانية" في 26 أبريل لقاء عمل بين رئيس شركة الطيران جهانكير عسكروف و حاكم ولاية هشترخان الروسية ايغور بابوشكين.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن "أزال" ان اللقاء ركز على مناقشة آفاق تطوير التعاون في مجال الطيران المدني بين الطرفين واتخاذ خطوات مشتركة في اطار زيادة إمكانيات النقل في البلدين.

قال عسكروف في حديثه مع حاكم الولاية الروسية ان الخطوط الجوية الأذربيجانية تقيم تعاونا وثيقا مع شركات الطيران الأخرى في مجال تطوير النقل الجوي المدني. ان العلاقات في مجال الطيران المدني بين البلدين تلعب دورا مهما في تطوير التعاون الاقتصادي وتوسيع الإمكانيات السياحية واحكام أواصر العمل بين دوائر الاعمال لكلا البلدين.

اكد بابوشكين ان المحادثات في باكو ستساهم في تطوير التعاون.

كذلك أعلن حرصهم على استئناف رحلات الطيران بين هشترخان وباكو، مشيرا الى ان هذا سيساعد تعزيز العلاقات السياحية وتفعيل التعاون الاستثماري والاقتصادي التجاري بين البلدين.

قال ان شركة الطيران "ازيموت" الروسية مستعدة لتسيير رحلات جوية منظمة بين هشترخان وباكو 4 مرات في الأسبوع.