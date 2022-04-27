باكو، 27 أبريل، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 28 أبريل نيسان الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وغير ممطرة في الغالب وتخييم ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة 13-16 مئوية ليلا وبين 21-26 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 761 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-65 في المائة.‏

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال جو ممطر نهارا في أجواء المحافظات المختلفة وتخييم ضباب على مناطق مختلفة ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 11-16 مئوية ليلا وبين 26-31 مئوية نهارا وبين 0-5 مئوية ليلا وبين 12-17 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.