الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان خلال مارس

باكو، 27 أبريل، (اذرتاج)

تم استيراد 5957 سيارة إلى أذربيجان خلال شهر مارس من العام الجاري وبلغت قيمتها 63 مليونا و921 ألف دولار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أنه كان 3 مركبات من السيارات المستوردة إلى البلد لنقل 10 ركاب او 5594 مركب لنقل الركاب عامة و344 مركب لنقل الشحن و16 مركبا من المراكب النقلية الخاصة.