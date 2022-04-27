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    الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان خلال مارس

    ٢٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٦]

    باكو، 27 أبريل، (اذرتاج)

    تم استيراد 5957 سيارة إلى أذربيجان خلال شهر مارس من العام الجاري وبلغت قيمتها 63 مليونا و921 ألف دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أنه كان 3 مركبات من السيارات المستوردة إلى البلد لنقل 10 ركاب او 5594 مركب لنقل الركاب عامة و344 مركب لنقل الشحن و16 مركبا من المراكب النقلية الخاصة.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان خلال مارس
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