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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

    ٢٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:١٨]

    باكو، 27 أبريل، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 28 حالة حريق و3 حالات حرجة وحادث مروري تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

    وانقذت فرق لاطفاء والإنقاذ للوزارة خلال اليوم 4 اشخاص وبينهم سائق محتجز داخل سيارة مشوهة جراء صدامها بعماد الانارة بجانب الطريق في حي ناريمانوف للعاصمة باكو وسلمته الى جهة ذات الصلة.

     

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
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