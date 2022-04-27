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    سفير باكستان: نغرس أكثر من 1000 شجرة في ذكرى الـ30 عاما للعلاقات الدبلوماسية مع أذربيجان الشقيقة

    ٢٧.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٥‎]

    باكو، 27 أبريل، أذرتاج

    قال سفير باكستان بلال حياء إننا نحتفل بحضور موظفي سفارتنا بالذكرى الـ30 لإقامة علاقاتنا الدبلوماسية تلبية لدعوة وزارة البيئة والثروة الطبيعية واجتمعنا هنا بهذه المناسبة لغرس اكثر من 1000 شجرة وهذه المبادرة رسالة ترمز الى حب باكستان تجاه شقيقها أذربيجان.

    وأضاف السفير حياء أنّ اليوم يوم مهم لان باكستان وأذربيجان يواجهان مواجهة أكثر الأحداث الطبيعية المتعلقة بالتغيرات المناخية وذلك رمز الى وقوف بعضنا الى جانب بعض ونأمل في مساهمة هذه الأشجار في البيئة لان المساحة الخضراء تبعث الى إنشاء مكان اخضر للأجيال القادمة.

    وقال السفير إنّ باكستان متشرفة دائما بوقوفها الى جانب أذربيجان.

     

     

    AZERTAG.AZ :سفير باكستان: نغرس أكثر من 1000 شجرة في ذكرى الـ30 عاما للعلاقات الدبلوماسية مع أذربيجان الشقيقة
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