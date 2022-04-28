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    وحدات الإطفاء تكافح الحريق الهائل في مجمع أذرسون الصناعي

    ٢٨.٠٤.٢٠٢٢ [٢٢:٠٨]

    باكو، 28 أبريل (أذرتاج )

    تواصل وحدات الطوارئ مكافحة الحريق الهائل الذي شب في محيط مجمع أذرسون الصناعي الواقع في بلدة حاجي زين العابدين بمدينة سومقايت.

    أفادت وكالة أذرتاج ان وزير الطوارئ الجنرال كمال الدين حيدروف وصل الى مكان الحريق.

    تشارك في إخماد الحريق طائرات هلكوبتر الى جانب طواقم أرضية للاطفاء.

    AZERTAG.AZ :وحدات الإطفاء تكافح الحريق الهائل في مجمع أذرسون الصناعي
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