باكو، 29 أبريل (أذرتاج) أصيب بروين صلاحوف، العامل في شركة الانشاء من مواليد عام 1992، اثر انفجار لغم أرضي أرميني في قرية صفيان بمحافظة لاتشين المحررة من الاحتلال الأرميني، في الساعة الثانية نهارا في 29 أبريل. أفادت وكالة أذرتاج ان نيابة محافظة لاتشين تجري التحقيقات في الحادث.

AZERTAG.AZ : إصابة عامل في شركة الانشاء في لاتشين بجروح خطيرة اثر انفجار لغم ارضي مزروع من قبل أرمينيا

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