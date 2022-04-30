فريق العمل البيئي لدى الأراضي المحررة يعلن تخطيط تركيب 27 محطة رصد الأحوال البيئية

باكو، 30 أبريل، أذرتاج

قال فريق العمل للشؤون البيئي الناشط لدى مقر تنسيق معالجة قضايا الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني معالجة مركزة إنّ الجهات ذات الصلة تخطط تركيب وتأسيس وإنشاء 27 محطة لدى الأراضي المحررة الى عام 2025م ومنها 11 محطة الأرصاد المائية و8 محطات الأرصاد الجوية ومحطة الأرصاد الجوية الراديوية ومحطة الأرصاد البيئية الراديوية ومحطتين للقياس المؤتمت الشامل لجودة الهواء ومحطة الهباء الجوي.

وقال إن الجهات ذات الصلة تعمل حاليا على تركيب 5 محطات الأرصاد الجوية لدى شوشا وكلبجر وأغدام وزنكيلان وفضولي.