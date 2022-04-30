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    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد

    ٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٦]

    باكو، 30 أبريل، أذرتاج

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 1 مايو أيار الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وغير ممطرة في الغالب وهبوب رياح شمالية غربية.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة 12-14 مئوية ليلا وبين 18-20 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 760 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.‏

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال جو ممطر في أجواء المحافظات المختلفة وكثافة الهطل وتساقط البرد وتخييم ضباب على مناطق مختلفة ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 11-16 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا وبين 1-6 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

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