  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال أيام العطلة الثلاثة

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:٤٥‎]

    باكو، 4 مايو، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار أيام العطلة الثلاثة.

    أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 109 حالة حريق و17 حالة حرجة وحادثين مروريين تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

    وأنقذت فرق الإطفاء والإنقاذ للوزارة خلال اليوم 19 شخصا وأجلي 5 أشخاص خلال الحرائق وتسمم شخص من الدخان وسلمت جثة شخص الى جهة ذات الصلة.

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال أيام العطلة الثلاثة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٣:١٢]
    تطهير مساحة 1701 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الشهر الماضي
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١١:٢٥‎]
    وزارة الداخلية: كشف ملابسات 53 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٨:٥‎٨]
    وزارة الداخلية: كشف ملابسات 125 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    ٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:١٢]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال أيام العطلة الثلاثة