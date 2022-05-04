باكو، 4 مايو، أذرتاج نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار أيام العطلة الثلاثة. أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 109 حالة حريق و17 حالة حرجة وحادثين مروريين تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها. قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس. وأنقذت فرق الإطفاء والإنقاذ للوزارة خلال اليوم 19 شخصا وأجلي 5 أشخاص خلال الحرائق وتسمم شخص من الدخان وسلمت جثة شخص الى جهة ذات الصلة.

AZERTAG.AZ : الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال أيام العطلة الثلاثة

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