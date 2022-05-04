تطهير مساحة 1701 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الشهر الماضي

باكو، 4 مايو، (أذرتاج)

نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات شهرية حول عمليات منفذة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن موظفي الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 1-30 أبريل 341 لغم مضاد للمشاة و482 لغم مضاد للدبابات و673 ذخيرة غير متفجرة في اراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

وطهرت اناما خلال الفترة المذكورة 1701.5 هيكتار من الاراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.