تسخير فناء مجدد تال للسكان في العاصمة باكو – صور

باكو، 5 مايو، أذرتاج

يستمر مشروع "حديقتنا" المستهدف إلى إعمار الأفنية غير المعمرة الذي يجري تنفيذه بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مؤسسة الجمعية الأهلية أيديا ورئيستها ليلى علييفا.

أفادت أذرتاج أن فناء تاليا تم تسخيره للسكان ضمن مشروع "حديقتنا" اليوم يقع على عنوان شارع توفيق عباسوف أرقام 37أ و39 و39أ في حي نظامي بالعاصمة باكو حول المباني السكنية كثيرة الطوابق.

وتم إصلاح الفناء مع تزويده بكل ما هو ضروري لترفيه الأطفال من كل الفئات السنية والشباب وذوي الحاجات الخاصة بما فيه ملاعب رياضية وخاصة بالأطفال وملعب صغير لكرة القدم وكرة السلة وتدابير أمنية بتركيب كاميرات أمنية بما يواكب مع تدابير ترمي الى شغل أوقات فراغ الأطفال والشباب.

كما غرست 150 شجرة مختلفة الأنواع وتشجير المحيط عموما وأقيمت بضع عرائش في الحديقة وعدد كبير من المقاعد وصناديق النفايات.