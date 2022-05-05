باكو، 5 مايو، أذرتاج توقعت هيئة الأرصاد الجوية حد موجة ضبابية من مدى الرؤية الافقية على نطاق الجمهورية. وقالت الهيئة في بيان إنّ الموجة التي تأخذ في تخييم على مناطق مختلفة على نطاق الجمهورية ابتداء من صباح 6 مايو تحد من مدى الرؤية الافقية باقتصارها الى 200-700 متر خاصة على الطرق الواصلة بين باكو وشاماخي ويفلاخ وبين باكو وألات وقازاخ وبين جيلازي وخيزي وبين قوبا وخاتشماز وبين قوبا وقوصار وبين أقصو وكوردمير وبهرام بته وبين بهرام تبه وبلاسوار وبين شروان ونوخودلو وصاليان وبين صاليان ونفطشالا وبين يفلاخ وزاقاتالا وبين شمكير وجدابيك وبين كنجة وطاشكسن وبين خانكندي وخوجاوند وبين شوشا وفضولي وبين قبادلي وخانليق وبين كنجة وكلبجر ولاتشين وبين ماصالي ولنكران وبين ماصالي ويارديملي وبين لنكران وليريك داعية السواق للتحلي بالحيطة والحذر.

AZERTAG.AZ : الأرصاد الجوية تحذر من حد موجة ضبابية من مدى الرؤية الأفقية على نطاق الجمهورية

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