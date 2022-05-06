باكو، 6 مايو (أذرتاج) التقى وزير البيئة والثروات الطبيعية مختار بابايف نائب وزير الخارجية الياباني هوندا تارو الذي يقوم بزيارة عمل الى أذربيجان. أفادت وكالة اذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء اتجاهات التعاون بين أذربيجان واليابان، وآفاق تطويره واجرا تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

AZERTAG.AZ : بحث اتجاهات التعاون بين أذربيجان واليابان

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