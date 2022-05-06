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    توزيع شرانق دودة القز على 165 عائلة في كوردمير

    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٤٢]

    كوردمير، 6 مايو، أذرتاج

    احضرت 360 علبة من بذور دود القز من مركز قاخ لإنتاج الحرير الى كوردمير ووزعت على 165 عائلة تشغل بتربية دودة القز.

    وقال مدير قسم مركز التنمية الزراعية في كوردمير إنّ مجال تربية دود القز قطاع زراعي تقليدي في المحافظة وازداد عدد العائلات التي ترغب في الاشتغال بهذا القطاع كونه قطاعا مربحا الامر الذي يسبب بدوره بزيادة انتاج دود القز في المحافظة بسرعة مشيرا الى أنّ المحافظة كانت تنتج عام 2016م مجرد 6ر3 أطنان من شرانق دود القز والحال أنّ الرقم ارتفع العام الماضي الى 13 طنا و680 كغ.

    وزاد أنّ اكثر القرى المشتغلة بتربية دود القز في المحافظة هي قرى كوهونلو وملا كند وجارلي وقره سقال مفيدا أنّ أهالي قرية كوهونلو أخذوا 105 علبة بوحدهم.

     

     

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