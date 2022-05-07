  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    بحث تأثير التغير المناخي في الزراعة

    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [٠٩:٤٥‎]

    باكو، 7 مايو (أذرتاج)

    التقى وزير البيئة والثروات الطبيعية مختار بابايف مع مدير مكتب التعاون المتعدد الجوانب، المعني بشئون أوروبا الشرقية وبلدان آسيا المركزية لدى صندوق تنمية الزراعة الدولي برنارد هين أمس.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء مسائل تطبيق الطاقة الخضراء في البلد وتأثير التغيرات المناخية في الزراعة والاعمال المقامة في هذا المجال، واجرا تبادل الآراء حول الدور المهم للانتقال الى الزراعة الرقمية في تقليل فقد الماء في الزراعة وتلبية الاحتياجات الى الماء في المستقبل.

    AZERTAG.AZ :بحث تأثير التغير المناخي في الزراعة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٣]
    وزير البيئة يبحث مع المدير العام للفاو التعاون الثنائي
    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:٤١]
    مباحثات مع وزير الزراعة والبيئة الجورجي في مجال البيئة
    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:١٣]
    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد
    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٠:١١]
    بحث اتجاهات التعاون بين أذربيجان واليابان
    بحث تأثير التغير المناخي في الزراعة