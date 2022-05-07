بحث تأثير التغير المناخي في الزراعة

باكو، 7 مايو (أذرتاج)

التقى وزير البيئة والثروات الطبيعية مختار بابايف مع مدير مكتب التعاون المتعدد الجوانب، المعني بشئون أوروبا الشرقية وبلدان آسيا المركزية لدى صندوق تنمية الزراعة الدولي برنارد هين أمس.

أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء مسائل تطبيق الطاقة الخضراء في البلد وتأثير التغيرات المناخية في الزراعة والاعمال المقامة في هذا المجال، واجرا تبادل الآراء حول الدور المهم للانتقال الى الزراعة الرقمية في تقليل فقد الماء في الزراعة وتلبية الاحتياجات الى الماء في المستقبل.