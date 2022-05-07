باكو، 7 مايو، (اذرتاج) التقى وزير البيئة والموارد الطبيعية الاذربيجاني مختار باباييف مع وزير الزراعة والبيئة الجورجي أوتار شاموقيا على هامش زرايته الى أذربيجان. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة البيئة والموارد الطبيعية الأذربيجانية ان الجانبين ناقشا قضايا زيادة التعاون في مجال حماية البيئة والتنوع البيولوجي وتنمية المناطق الطبيعية المحمية بشكل خاص. كما دارت مناقشات حول القضايا المتعلقة بحماية حوض نهر كورا والإدارة المتكاملة والاستخدام الفعال للمياه العابرة للحدود.

AZERTAG.AZ : مباحثات مع وزير الزراعة والبيئة الجورجي في مجال البيئة

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