باكو، 7 مايو (أذرتاج) بحث وزير البيئة والثروات الطبيعية مختار بابايف مع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (الفاو) قو دونقيو تطوير التعاون الثنائي. أفادت وكالة اذرتاج ان الطرفين ناقشا المسائل المتعلقة بالحفاظ على الغابات وحماية التنوع البيولوجي والاستفادة المثمرة من موارد الماء وكذلك إمكانيات التعاون المقبلة بين الوزارة والفاو، وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

AZERTAG.AZ : وزير البيئة يبحث مع المدير العام للفاو التعاون الثنائي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده