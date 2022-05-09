الأرصاد تكشف موعد استقرار الأحوال الجوية في أذربيجان

باكو، 9 مايو (أذرتاج)

نتيجة عبور الاعصار الذي دخل أراضي أذربيجان من تركيا وانخفاض درجة الحرارة نتيجة لذلك، كانت أجواء الجمهورية خلال اليوم الماضي ممطرة.

وشهدت بعض الأماكن ، خاصة الأماكن الجبلية سقوط الامطار الغزيرة المكثفة. تم تسجيل معدل الامطار في محافظات جبال القوقاز الكبرى بنسبة 57 في المائة ووصل مقدارها الى 71 ملم.

ارتفع مستدى المياه في الأنهار من 23 سم الى 49 سم. وشهدت الأراضي الجبلية العالية سقوط الثلوج لتصل سماكتها الى 18 سم في شاه داغ.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اومايرا تاقييفا رئيسة جهاز الأرصاد الجوية الوطني انه بدأت تنخفض كثافة سقوط الامطار منذ 8 مايو.

لا يتوقع سقوط الامطار الغزيرة حتى نهاية أواخر العقد الأول لهذا الشهر. يتوقع استقرار الأحوال الجوية في البلد بعد 13 مايو.