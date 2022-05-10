باكو، 10 مايو، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 11 مايو أيار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وممطرة متقطعة في الغالب في النصف الأول من اليوم وهبوب رياح جنوبية تستبدل بشمالية غربية مساء.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة 10-13 مئوية ليلا وبين 15-19 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 763 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-75 في المائة.‏

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة في الغالب مع الرعد والبرق وكثافة الهطل على مناطق مختلفة وتساقط البرد والثلج على المناطق الجبلية وتخييم ضباب على مناطق مختلفة ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 8-13 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا وبين 0-3 مئوية ليلا وبين 5-10 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.