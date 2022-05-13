مزارعو بالاكن يزرعون الذرة على 7ر7 ألاف هيكتار هذا الموسم
AzerTAg.az
١٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٢٣]
بالاكن، 13 مايو، أذرتاج
يخطط مزارعو بالاكن توسيع حجم حقول الذرة الى 7700 هيكتار بزيادة 100 هيكتار قياسا الى العام الماضي ويواصلون حاليا زراعة الذرة وقد غرسوا الذرة على مساحة 5710 هيكتار الى الحين.
يذكر أنّ زراعة الذرة تحتل المراكز الأولى في زراعة بالاكن حيث حصد المزارعون العام الماضي 50 الفا و317 طن من الذرة من الحقول المزروعة البالغة 7577 هيكتار بالإنتاجية المتوسطة من كل هيكتار 6640 كغ.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٦.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٤٢]
٢٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٠٣]
١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٤٠]
٠٦.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٠٩]
١٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٨:٠٠]
١٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٣٨]
١٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٣٩]
١٢.٠٥.٢٠٢٢ [٢٣:١١]
١٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٥٦]
١٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٣٠]
١٣.٠٥.٢٠٢٢ [١١:٣٢]
١٣.٠٥.٢٠٢٢ [١١:٣٠]
١٠.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٠١]
٠٩.٠٥.٢٠٢٢ [١٢:٢٣]
٠٧.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]
١٢.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٠٦]
١٢.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:١٥]
١٢.٠٥.٢٠٢٢ [١١:٢٧]
١١.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٣٨]
١١.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٤٧]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٦]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٠١]
٢٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٢٩]
١٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٥٧]
١٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٤٥]
١٣.٠٥.٢٠٢٢ [١١:٢٦]
١٣.٠٥.٢٠٢٢ [١١:١١]
١٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
١٢.٠٥.٢٠٢٢ [١٤:١٧]
١١.٠٥.٢٠٢٢ [١٨:٤٧]
١٠.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٢٨]
١٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:١٧]
١٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٨:٠٣]
١٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٤:٣٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك