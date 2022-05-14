الأرصاد: الأجواء غير المستقرة في البلد في 17-16 مايو و21-20 مايو

باكو، 14 مايو (أذرتاج)

سيتغير الطقس في أذربيجان لمدة قصيرة في 17 و16 مايو. يتوقع الطقس الممطر وغير المستقر في محافظات الجمهورية مع اشتداد الامطار في بعض الأماكن. ويحتمل سقوط الامطار في باكو وشبه جزيرة ابشيرون أيضا مع اشتداد سرعة الرياح الشمالية الغربية.

كما قالت الأرصاد الجوية ان 21 و20 مايو أيضا يشهدان الأجواء غير المستقرة.