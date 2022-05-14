خاتشماز تستضيف النسخة الأولى من مهرجان الربيع المهيب – صور

خاتشماز، 14 مايو، أذرتاج

نظمت وكالة الخدمات الزراعية في محافظة خاتشماز شمال البلد النخسة الأولى من مهرجان الربيع المستهدف الى تنمية المجال الزراعي 14 مايو.

وشارك في فعاليات المهرجان وزير الزراعة انام كريموف وقيادة محافظة خاتشماز وعلماء الزراعة والمزارعون وشركات تختص في الإنتاج الزراعي وأصحاب المشاريع وسكان المحافظة وضيوفها.

وقال محافظ خاشتماز ائلنور رضايف في كلمة افتتاحية إنّ تنظيم مثل هذا المهرجان الزراعي في خاتشماز التي تملك فرصا واسعة أمام تنمية الزراعة والسياحة يكتسي بأهمية بالغة حيث انه من شأنه أنّ يزيد من تنمية مجالات زراعة الحبوب والفواكه وتربية المواشي.

وأفاد وزير الزراعة انام كريموف أنّ المهرجان يستهدف دعم المنتجين الزراعيين مضيفا أنّ مجال الزراعة ينادي بأهم مجال في القطاع غير النفطي في البلد.

وتعرف مشاركون خلال المهرجان على مختلف المعدات الزراعية ومنتجات البذور والأسمدة والغرائس والشتلات وكذلك على نماذج الطهي والمطبخ والفقرات الفنية المحلية الشعبية.

ونظمت ضمن المهرجان 4 مسابقات في موضوع الربيع وتم تكريم فائزين في كل المسابقات الأربع "أرسم الربيع" للوحات الفنية و"حل الربيع" للصور الشمسية و"ربيع 22" وبطولة النرد.