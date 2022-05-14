باكو، 14 مايو، أذرتاج توقعت هيئة الأرصاد الجوية حد موجة ضبابية من مدى الرؤية الأفقية على نطاق الجمهورية. وقالت الهيئة في بيان إنّ الموجة التي تأخذ في تخييم على مناطق مختلفة على نطاق الجمهورية ابتداء من صباح 6 مايو تحد من مدى الرؤية الأفقية باقتصارها الى 500-1000 متر خاصة على الطرق الواصلة بين باكو وشاماخي ويفلاخ وبين باكو وألات وقازاخ وبين جيلازي وخيزي وبين قوبا وخاتشماز وبين قوبا وقوصار وبين شروان ونوخودلو وصاليان وبين شروان ويفلاخ وزاقاتالا وبين شمكير وجدابيك وبين كنجة وطاشكسن وبين حكري وزنكيلان وبين خانكندي وخوجاوند وبين شوشا وفضولي وبين قبادلي وخانليق وبين كنجة وكلبجر ولاتشين داعية السواق للتحلي بالحيطة والحذر.

AZERTAG.AZ : الأرصاد الجوية تحذر من حد موجة ضبابية من مدى الرؤية الأفقية على نطاق الجمهورية

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