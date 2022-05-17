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    توزيع 92 علبة من بذور دود القز على المربين في إسماعيلي

    ١٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٤:١٨]

    إسماعيلي، 17 مايو، أذرتاج

    وزع مركز التنمية الزراعية في محافظة إسماعيلي 92 علبة من بذور دود القز على 52 عائلة مربية في 30 منطقة سكنية على نطاق المحافظة.

    وقال المركز في بيان إنّ المربين المحترفين مثل صادق عيسايف ساكن قرية قالينجاق أخذ 8 علب من بذور دود القز فيما طلب المربي المحترف من قرية طوبجي صمد شير علييف علبين منها للتربية.

    يذكر أنّ اعانة الدولة على ترويج تربية دود القز وسائر التدابير الرامية الى تعزيز احتياطات تغذيتها في المحافظة ساهمت كثيرا في تنمية هذا المجال الزراعي في البلد عامة ومنها غرس اكثر من 37 الف شجرة التوت في المنطقة خلال بضع سنوات أخيرة.

     

     

    AZERTAG.AZ : توزيع 92 علبة من بذور دود القز على المربين في إسماعيلي
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